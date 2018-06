New York (dpa) - Rund 16 Jahre nach ihrem Austritt kehrt die Sängerin Christine McVie zu Fleetwood Mac zurück. Sie hätte in ihren wildesten Träumen nie wirklich geglaubt, sie könnte zur Band zurückkommen, sagte McVie dem Magazin "People". Auch die Band sei begeistert, sagte Schlagzeuger Mick Fleetwood. McVie schrieb zahlreiche Hits für die Band, trat aber 1998 aus. Im vergangenen Jahr hatten Fleetwood Mac eine Welttournee abbrechen müssen, weil Bassist John McVie an Krebs erkrankt war. Er sei inzwischen auf dem Weg der Besserung, so McVie.

