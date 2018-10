Riad (AFP) Saudi-Arabiens König Abdallah bereitet weiter seine Nachfolge vor: In einem vom Staatsfernsehen veröffentlichten "unwiderruflichen Erlass" brachte der 89-jährige Monarch am Donnerstag überraschend seinen Halbbruder Mokren Ben Abdel Asis als nächsten Kronprinzen in Stellung. Der 69-jährige zweite stellvertretende Ministerratsvorsitzende werde sofort an die Stelle des aktuellen Kronprinzen Salman Ben Abdel Asis rücken, falls dieser sterben oder Abdallah auf dem Thron nachfolgen sollte, hieß es aus dem Umfeld der Königsfamilie. Sollten beide Ämter gleichzeitig "vakant sein", wird Mokren laut Erlass direkt Monarch.

