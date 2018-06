München (SID) - Der für den 6. April geplante Saisonauftakt auf der Galopprennbahn in München-Riem muss aufgrund mangelnder Starter verschoben werden. Das teilte der Rennverein am Donnerstag mit.

"Vorstand und Geschäftsführung haben in den letzten Tagen alle Hebel in Bewegung gesetzt, um ein ausreichendes Nennungsergebnis zu erzielen. Leider waren unsere Bemühungen nicht erfolgreich. Da wir unseren Besuchern zum Aufgalopp ein Top-Programm mit spannenden Rennen bieten wollen, haben wir uns zu diesem Schritt entschieden", sagte Geschäftsführer Horst Gregor Lappe. Der Saisonstart in München wird nun am 21. April (Ostermontag) erfolgen.