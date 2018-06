Genf (AFP) Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen fordert eine Untersuchung der zu Beginn des Jahrhunderts in Sri Lanka begangenen Kriegsverbrechen. Eine entsprechende Resolution mit dem Ziel der Aufarbeitung des Bürgerkriegs in dem südasiatischen Land nahm das Gremium am Donnerstag im schweizerischen Genf mit 23 gegen zwölf Stimmen bei zwölf Enthaltungen an. Der Beschluss kam auf Betreiben der USA und der Europäischen Union zustande, die der Regierung in Colombo eine mangelhafte Aufarbeitung vorwerfen. Auch Deutschland stimmte der Entschließung zu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.