New York (AFP) Der Jeanshersteller Levi Strauss will sparen und streicht daher fünf Prozent aller Stellen weltweit. 800 Jobs würden in den kommenden 18 Monaten wegfallen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Damit sollen 175 bis 200 Millionen Dollar (145 Millionen Euro) eingespart werden. Levi Strauss, Hersteller der berühmten Jeansmarke Levi's, beschäftigt derzeit rund 16.000 Menschen in 110 Ländern der Welt.

