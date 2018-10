New York (AFP) Die durch Selbstmord aus dem Leben geschiedene Modedesignerin L'Wren Scott hat ihr gesamtes Vermögen ihrem langjährigen Lebensgefährten Mick Jagger vermacht. Ihr gesamter Besitz gehe an den Frontmann der Rolling Stones, berichtete die Zeitung "New York Post" unter Berufung auf Scotts Testament vom 23. Mai 2013. Ihre Geschwister schloss sie demnach ausdrücklich vom Erbe aus. Scotts Vermögen beläuft sich laut dem Blatt auf mindestens neun Millionen Dollar (6,5 Millionen Euro).

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.