Düsseldorf (AFP) Das BMW-Werk in München produziert in diesem Jahr so viele Autos wie nie zuvor. 2014 werde es 32 Samstagsschichten im Münchner Werk geben, so viele wie noch nie zuvor in der Geschichte des Werks, sagte BMW-Gesamtbetriebsratschef Norbert Schoch der "Wirtschaftswoche". "Unsere Werke laufen absolut am Anschlag."

