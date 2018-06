München (AFP) Reisende wünschen sich an Fernbusbahnhöfen vor allem einen Wetterschutz und ausreichende Informationen. Das zeigt eine am Freitag in München veröffentlichte Umfrage im Auftrag des Fernbusanbieters FlixBus unter rund 5500 Kunden. Gute Noten erhielten demnach die Busbahnhöfe in Hamburg, Chemnitz und Mannheim, Kritik gab es hingegen an den Standorten Köln/Deutz, Gießen und Bremen. Hauptkritikpunkte waren fehlender Wetterschutz, schlechte Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr und mangelnde Informationen.

