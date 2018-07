Berlin (AFP) Der chinesische Präsident Xi Jinping ist am Freitag zu einem Staatsbesuch in Deutschland eingetroffen. Xi landete am Vormittag auf dem Flughafen Tegel, wie ein AFP-Fotograf berichtete. Die Visite in Berlin ist Xis erster Besuch in Deutschland seit seinem Amtsantritt vor einem Jahr.

