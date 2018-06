Berlin (AFP) Der Zentralrat der Muslime in Deutschland sieht den Kompromiss in der schwarz-roten Bundesregierung zum Doppelpass mit gemischten Gefühlen. Der Ratsvorsitzende Aiman Mazyek äußerte sich am Freitag im RBB-Inforadio "grundsätzlich zufrieden" und sprach von einem "richtigen und wichtigen Schritt hin zu einem modernen Staatsbürgerschaftsrecht". Er mahnte zugleich aber auch Nachbesserungen an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.