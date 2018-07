Berlin (AFP) Tiefgründigkeit schlägt Publikumshit: Beim Deutschen Filmpreis geht das Alpendrama "Das finstere Tal" mit neun Nominierungen als klarer Favorit ins Rennen, während der Kassenschlager "Fack Ju Göhte" nur eine Nebenrolle spielt. In der am Freitag von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) in Berlin vorgestellten Nominierungsliste für die Verleihung der Lolas am 9. Mai können nur "Die andere Heimat" und "Finsterworld" einigermaßen mithalten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.