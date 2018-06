Düsseldorf (AFP) Der Energiekonzern Eon will das Atomkraftwerk im bayerischen Grafenrheinfeld früher abschalten als bislang geplant. Die Stilllegung sei für Ende Mai 2015 geplant, rund sieben Monate eher, als die gesetzlichen Regelungen zum Atomausstieg vorsehen, teilte Eon am Freitag in Düsseldorf mit. "Hintergrund für die Entscheidung ist die mangelnde Wirtschaftlichkeit der Anlage." Die Bundesnetzagentur und der Netzbetreiber Tennet seien über das Vorhaben informiert worden.

