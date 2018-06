Göttingen (AFP) Bei einem Brand in Duderstadt bei Göttingen sind am Freitag zwei Mädchen im Alter von vier und acht Jahren ums Leben gekommen. Vier Menschen wurden nach Angaben der Polizei in Göttingen verletzt. Dabei handelt es sich um die neun und zehn Jahre alten Brüder der Toten sowie deren Großeltern im Alter von 58 und 65 Jahren.

