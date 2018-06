Montevideo (SID) - Dem Fußball in Uruguay droht nach erneuten Gewaltexzessen eine längere Unterbrechung. Staatspräsident Jose Mujica ordnete am Freitag den Rückzug sämtlicher Polizeikräfte aus den beiden größten Stadien des Landes an. Auslöser sind heftige Ausschreitungen nach dem Copa-Libertadores-Spiel zwischen Rekordmeister Nacional Montevideo und den Newell's Old Boys aus Argentinien (2:4) am vergangenen Mittwoch.

"Ich bin kein Freund von staatlicher Einmischung in den Sport, erst recht nicht im Fußball. Fußball ist ein Teil der Identität der Menschen in Uruguay. Aber es gibt Grenzen, und manchmal zwingt uns die Realität zum Handeln", sagte Mujica. Am Mittwoch war es zu 40 Festnahmen gekommen, mehrere Polizisten und Fans wurden verletzt und mehr als 700 Sitzschalen aus der Verankerung gerissen.

Die Begegnungen für das Wochenende sind noch nicht abgesagt, noch für Freitag war ein Treffen von Mujica, Verbandspräsident Sebastian Bauza und den Chefs der beiden Großklubs Nacional und Penarol geplant. Erst im Januar 2013 war der Fußball in Uruguay nach Ausschreitungen während eines Freundschaftsspiels zwischen Penarol und Nacional für zehn Tage unterbrochen worden.