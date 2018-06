Unterhaching (SID) - Fußball-Drittligist SpVgg Unterhaching muss in den kommenden Wochen auf Offensivspieler Marius Willsch verzichten. Wie der Tabellen-18. am Freitag mitteilte, erlitt der 23-Jährige am Dienstag in Unterhachings Auswärtsspiel bei Rot Weiß Erfurt (0:2) eine Verletzung am Außenmeniskus. Willsch wird in den kommenden Tagen operiert, wie lange der Mittelfeldspieler ausfallen wird, ist noch nicht klar.