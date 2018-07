São Paulo/ (SID) - Knapp zweieinhalb Monate vor Anpfiff der Fußball-WM in Brasilien scheinen die Proteste auf den Straßen an Kraft zu verlieren. Bei einem Marsch gegen die "Copa do Mundo" in São Paulo versammelten sich nur noch knapp 1000 Personen, ein Drittel weniger als bei der letzten Kundgebung vor zwei Wochen.

In Rio de Janeiro folgten gerade einmal rund 50 Personen dem Aufruf zur Gegendemonstration. Dabei hatten bei Facebook mehr als 1800 ihre Teilnahme zugesagt, in São Paulo sogar 8000. Die für Ausschreitungen bekannten "Black Blocs" wurden von den mehrheitlich friedlich gestimmten Demonstranten in Schach gehalten.

Es war der vierte Marsch in diesem Jahr gegen die WM, Nummer fünf ist für den 15. April angekündigt. Auch die ersten Kundgebungen im Jahr 2014 hatten nicht annähernd die Teilnehmerzahlen der Demonstrationen während des Confed Cups im Juli 2013 erreicht, waren aber einmal mehr in Szenen von Vandalismus und Gewalt geendet.