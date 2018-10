Berlin (dpa) - Zum Auftakt seines Besuchs in Deutschland ist Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in Berlin mit Bundespräsident Joachim Gauck zusammengetroffen. Gauck begrüßte den Gast aus Peking und dessen Frau vor dem Schloss Bellevue. Am Nachmittag trifft Xi mit Kanzlerin Angela Merkel zusammen. Bei den Gesprächen wird es um die internationalen Krisen und um den Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen gehen. Auch die Situation der Menschenrechte in China dürfte zur Sprache kommen.

