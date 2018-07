Mailand (AFP) In Italien werden die Gehälter von Chefs öffentlicher Unternehmen auf maximal 311.000 Euro im Jahr gedeckelt. Ein entsprechendes Dekret trete am 1. April in Kraft, teilte das Wirtschaftsministerium in Rom am Freitag mit. Die Maßnahme soll die Staatsausgaben senken, damit der Regierung von Ministerpräsident Matteo Renzi größerer finanzieller Spielraum bleibt.

