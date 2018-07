Tokio (AFP) Der US-Konzern Apple will einem Bericht zufolge im September sein neues iPhone auf den Markt bringen. Das Smartphone werde in zwei verschiedenen Größen zu haben sein, berichtete die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei" am Freitag ohne Angabe von Quellen. Mit einer Bildschirmdiagonale von 4,7 oder 5,5 Zoll werden demnach beide Versionen größer sein als das aktuelle iPhone mit vier Zoll. Die hochauflösenden Bildschirme würden von den japanischen Unternehmen Sharp und Japan Display sowie LG aus Südkorea hergestellt.

