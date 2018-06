Managua (dpa) - Die Polizei in Nicaragua hat einen der von der US-Bundespolizei FBI meistgesuchten Verbrecher festgenommen. Juan Elías García alias "El Crucito" soll in den kommenden Tagen an die Vereinigten Staaten ausgeliefert werden. García soll einer Jugendbande angehören und 2010 in Long Island eine junge Frau und deren zweijährigen Sohn getötet haben. Vor wenigen Tagen setzte das FBI den 21-Jährigen auf die Liste der zehn meistgesuchten Verbrecher.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.