Perth (dpa) - Auf der Suche nach dem verschollenen Passagierflugzeug in Südostasien haben Experten ihre Annahmen zu dem Irrflug der Maschine korrigiert. Womöglich suchten Aufklärungsflugzeuge zwei Wochen an der falschen Stelle im Indischen Ozean. Die australische Seesicherheitsbehörde verlegte das Suchegebiet jetzt um 1100 Kilometer Richtung Nordosten. Es liegt jetzt näher an Australien. Anlass der Änderung sei die Analyse von Radardaten. Demnach flog die Maschine schneller als bislang geschätzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.