Schalke vorerst an Dortmund vorbei: 2:0 gegen Hertha

Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 hat zumindest für eine Nacht den zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga erobert. Das Team von Trainer Jens Keller bezwang am Freitagabend Hertha BSC mit 2:0 (1:0). Der Revierclub schob sich dank der Treffer von Chinedu Obasi (16. Minute) und Klaas-Jan Huntelaar (46.) vorerst am Rivalen aus Dortmund vorbei. Die Borussia kann Schalke am Samstag mit einem Sieg beim VfB Stuttgart wieder überholen. Die Berliner hatten vor 61 550 Zuschauern Pech, dass ein Kopfballtor von Sebastian Langkamp (81.) nicht gegeben wurde. Hertha verpasste mit der vierten Niederlage in Serie als Neunter den Anschluss an die Europapokalplätze.

St. Pauli rettet Punkt gegen Fürth - Dresden und Düsseldorf ohne Tore

Hamburg (dpa) - Der FC St. Pauli hat seine Chance auf die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga gewahrt. Im Spitzenspiel der 2. Liga kamen die Hamburger am Freitagabend nach einem Rückstand noch zu einem 2:2 (0:0) gegen Mitkonkurrent SpVgg Greuther Fürth. Dynamo Dresden konnte im Abstiegskampf erneut nur einen Zähler verbuchen. Gegen das Überraschungsteam des SV Sandhausen reichte es für die Sachsen als Tabellen-16. nur zu einem 0:0. Keine Tore gab es auch in der Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und dem FC Ingolstadt. St. Pauli hat noch drei Zähler Rückstand auf Platz drei. Fürth liegt als Zweiter weiter sechs Punkte vor den Hanseaten.

Bierhoff optimistisch trotz Blessuren: Grünes Licht für Gomez & Özil

Frankfurt/Main (dpa) - Oliver Bierhoff sieht trotz der jüngsten Verletzungen von mehreren Fußball-Nationalspielern keinen Grund für größere Besorgnis. "Immer wieder lese ich von neuen Hiobsbotschaften, zuletzt war es die neuerliche Verletzung von Mario Gomez. Ich will an dieser Stelle kein falsches Bild zeichnen, aber die Realität ist nicht so düster, wie sie von einigen dargestellt wird", schrieb der Teammanager am Freitag in seinem WM-Blog auf der DFB-Homepage. Für Gomez (Knie) wie den ebenso verletzten Mesut Özil (Muskelfaserriss) gab Bierhoff "Grünes Licht für Brasilien". Schwieriger, aber nicht hoffnungslos sei die Lage für Sami Khedira nach dessen Kreuzbandriss.

Wolfsburg und Hamburg folgen Köln und Ingolstadt ins DEL-Halbfinale

Wolfsburg (dpa) - Die Halbfinal-Playoffs in der deutschen Eishockey Liga (DEL) sind komplett. Die Grizzly Adams Wolfsburg und die Hamburg Freezers folgten den Kölner Haien und dem ERC Ingolstadt am Freitag in die Vorschlussrunde. Die Wolfsburger gewannen am Freitagabend mit 8:3 gegen die Nürnberg Ice Tigers und entschieden die Best-of-Seven-Serie mit 4:2 für sich. Den benötigten vierten Sieg im sechsten Spiel der Serie landeten die Hamburger mit einem knappen 1:0-Erfolg bei den Iserlohn Roosters. Somit kommt es vom 2. April an zu den Duellen zwischen Köln und Wolfsburg sowie Hamburg und Ingolstadt.

Deutsche WM-Gruppenspiele ausverkauft - Tickets noch für 7 Partien

Rio de Janeiro (dpa) - Die drei Gruppenspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Brasilien sind gut zwei Monate vor Turnierstart ausverkauft. Für die Partien gegen Portugal (16. Juni) in Salvador, Ghana (21. Juni) in Fortaleza und die USA (26. Juni) in Recife sind keine Tickets mehr verfügbar. Über das Ticketportal des Weltverbandes FIFA sind kurz vor Ablauf der vorletzten Verkaufsphase noch Karten für sieben der insgesamt 64 WM-Partien zu erwerben.

Tennisprofi Brands legt wegen Erkrankung Pause ein

Berlin (dpa) - Tennisprofi Daniel Brands wird für eine unbestimmte Zeit eine Trainings- und Turnierpause einlegen. Der 27-Jährige ist an Pfeifferschem Drüsenfieber erkrankt, teilte sein Management am Freitag mit. Dies sei die Diagnose einer Blutuntersuchung. Dadurch müsse Brands jegliche körperliche Belastung "auf ein Minimum" einschränken. Die Länge der Zwangspause hängt vom Genesungsprozess ab. Da keine Ansteckungsgefahr bestehe, werde Brands dennoch am sogenannten Versöhnungstag in Frankfurt teilnehmen.

Deutsche U 17- Fußballer nach 3:0 gegen Irland auf EM-Kurs

Belgrad (dpa) - Die deutschen U 17-Fußballer haben gute Chancen auf die Teilnahme an der Europameisterschaft 2014 auf Malta. Die Mannschaft von Trainer Christian Wück gewann am Freitag auch ihr zweites Spiel der Eliterunde mit 3:0 (2:0) gegen Irland. Die Treffer für die DFB-Auswahl erzielten Max Besuschkow, Arianit Ferati und Philipp Ochs. Damit führt die deutsche Mannschaft die Tabelle der Vierergruppe mit 6 Zählern vor dem punktgleichen Gastgeber Serbien an.

Djokovic kampflos im Tennis-Finale von Miami

Miami (dpa) - Novak Djokovic hat beim Hartplatz-Turnier der ATP-Serie in Miami kampflos das Endspiel erreicht. Der serbische Tennis-Star profitierte am Freitag von der verletzungsbedingten Absage seines Halbfinalgegners Kei Nishikori. Der Japaner, der im Viertelfinale überraschend den 17-maligen Grand Slam-Gewinner, Roger Federer besiegt hatte, konnte aufgrund einer Leistenverletzung nicht antreten. Djokovic steht somit zum vierten Mal im Finale des mit 5,65 Millionen Dollar dotierten Events in Südflorida. Hier trifft der dreimalige Champion auf den spanischen Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal oder Tomas Berdych aus Tschechien.

Ovtcharov führt Trio ins Achtelfinale - Auch drei DTTB-Damen weiter

Magdeburg (dpa) - Mitfavorit Dimitrij Ovtcharov hat bei den German Open im Tischtennis das Achtelfinale erreicht. Der an Nummer zwei gesetzte Europameister bezwang am Freitagabend in Magdeburg in einem umkämpften deutschen Duell den Defensivspezialisten Ruwen Filus aus Fulda mit 4:1-Sätzen. Neben Ovtcharov stehen der Düsseldorfer Patrick Baum und Ex-Meister Steffen Mengel aus Frickenhausen in der Runde der letzten 32. Bei den Damen ist der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) ebenfalls noch mit einem Trio vertreten. Shan Xiaona, Irene Ivancan (beide Berlin) und Han Ying (Tarnobrzeg/Polen) gewannen jeweils zwei Einzel.