Harare (AFP) Simbabwes Präsident Robert Mugabe hat seine Teilnahme am EU-Afrika-Gipfel in der kommenden Woche abgesagt. Ein Vertreter des Außenministeriums in Harare begründete den Verzicht am Freitag mit Uneinigkeit über die Zusammensetzung der simbabwischen Delgation. Als "Problem" benannt wurde gleichzeitig, dass Mugabes mit einer EU-Einreisesperre belegte Ehefrau kein Visum bekommen habe. Simbabwe hatte zuvor sogar einen Komplettabsage des Gipfels verlangt.

