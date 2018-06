Doha (SID) - Der Olympiazweite Marcel Nguyen (Stuttgart) hat zum Start der Kunstturn-Saison an seinem Paradegerät Barren einen ersten Sieg gefeiert. Beim internationalen Turnier in Doha/Katar teilte sich der ehemalige Europameister mit 15,450 Punkten Platz eins mit Olympiasieger Epke Zonderland (Niederlande). An den Ringen war Nguyen am Donnerstag Sechster geworden, am Reck verpasste er die Qualifikation für das Finale.