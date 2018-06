Pretoria (SID) - Der Prozess gegen den unter Mordanklage stehenden südafrikanischen Sprint-Star Oscar Pistorius wird vertagt und am 7. April mit einer direkten Befragung des 27-Jährigen fortgesetzt. Wie Richterin Thokozile Masipa am Freitag erklärte, sei einer ihrer Gerichtsgutachter erkrankt, weshalb die Verhandlung nicht plangemäß fortgesetzt werden könne. Ursprünglich sollte Pistorius am Freitag erstmals als Zeuge der Verteidigung aussagen.

Bereits am vergangenen Sonntag hatte das Gericht im südafrikanischen Pretoria angekündigt, die ursprünglich bis zum 20. März angesetzte Verhandlung mindestens bis zum 16. Mai fortzusetzen. Am Valentinstag 2013 hatte der siebenmalige-Paralympicssieger Pistorius seine damalige Freundin Reeva Steenkamp in seinem Haus in Pretoria durch die geschlossene Badezimmertür erschossen. Er behauptet, das Model für einen Einbrecher gehalten zu haben.