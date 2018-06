Los Angeles (AFP) Actionstar Arnold Schwarzenegger stellt sich auf seine alten Tage einer neuen schauspielerischen Herausforderung. "Ich hatte noch nie eine solche Rolle zu spielen", sagte Schwarzenegger am Freitag vor der US-Premiere seines jüngsten Films "Sabotage". Normalerweise sei die Rollenverteilung in seinen Filmen eindeutig: "Ich bin der Gute und es gibt die Bösen, dazu ein bisschen Humor und das war's." In "Sabotage" versucht der 66-Jährige nun, subtilere Töne anzuschlagen.

