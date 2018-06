Washington (AFP) Der frühere US-Verteidigungsminister James Schlesinger ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Das renommierte Think Tank Center for Strategic and International Studies (CSIS) in Washington bestätigte Schlesingers Tod am Donnerstag. Medienberichten zufolge starb er an den Folgen einer Lungenentzündung in einem Krankenhaus in Baltimore im Bundesstaat Maryland. Schlesinger saß seit Jahren im Verwaltungsrat des CSIS.

