Washington (AFP) Die US-Regierung hat am Freitag einen Plan zur Verringerung der Methanemissionen vorgestellt. Methan hat in den Vereinigten Staaten einen Anteil von neun Prozent an den Treibhausgasemissionen und eine 20 Mal so große Auswirkung auf die Klimaerwärmung wie Kohlendioxid. Die vom Weißen Haus vorgeschlagene Strategie besteht darin, über einen Zeitraum von mehreren Jahren neue Verordnungen zu erlassen - und zwar nach Rücksprache sowie in Zusammenarbeit mit den schlimmsten Methan-Umweltverschmutzern, unter anderem in der Landwirtschaft.

