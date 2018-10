Ulm (SID) - Die Basketball Bundesliga (BBL) hat die Marktsondierung beendet und geht im Bemühen um einen neuen TV-Vertrag den nächsten Schritt an. "Wir steigen jetzt in die konkreten Verhandlungen mit den Interessenten ein", sagte BBL-Präsident Thomas Braumann beim Top-Four-Turnier in Ulm. Die Vereinbarung mit Sport1 endet nach der Saison.

Es gebe "mehr als drei" Kandidaten, erklärte der Unternehmensberater: "Die Braut ist in den letzten Jahren offenbar etwas schöner geworden." Mit den aktuellen Verhältnissen, vor allem was Reichweite und Einnahmen angeht, sind die Vereine nicht zufrieden. "Natürlich ist die jetzige Fernsehsituation verbesserungswürdig", sagte Braumann. Allerdings sei sie dennoch "so gut wie nie zuvor".