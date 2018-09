Neu-Ulm (dpa) - ALBA Berlin hat als erstes Team das Finale beim Top Four der Basketball-Bundesliga erreicht. Der Titelverteidiger gewann in Neu-Ulm im Pokal-Halbfinale gegen den deutschen Meister Brose Baskets Bamberg überraschend deutlich mit 83:67 (36:36).

Beste Werfer bei den Berlinern waren Leon Radosevic und David Logan mit je 15 Punkten. Bei Bamberg kam Anton Gavel auf 18 Zähler. Im zweiten Vorschlussrunden-Duell stehen sich von 20.00 Uhr an Gastgeber ratiopharm Ulm und Bundesliga-Tabellenführer Bayern München gegenüber. Das Endspiel und die Partie um Platz drei finden am Sonntag statt.

Die Berliner lagen fast die ganze Zeit vorne und setzten sich zu Beginn des zweiten Abschnitts auf neun Punkte ab (30:21). Bamberg blieb im zweiten Viertel anfangs fast fünfeinhalb Minuten ohne eigenen Korberfolg, ehe Anton Gavel aufdrehte. Der wertvollste Spieler der Finals von 2013 erzielte in den zweiten zehn Minuten starke 14 Punkte und sorgte mit der Pausensirene für den 36:36-Ausgleich.

Doch auch nach dem Seitenwechsel verschliefen die Brose Baskets erneut den Start. ALBA ging mit sechs Punkten Vorsprung ins Schlussviertel, wo Bamberg dem Titelverteidiger nichts mehr entegegenzusetzen hatte.

Im Pokalfinale der Frauen stehen Tabellenführer TSV Wasserburg und Gastgeber Saarlouis Royals. Die Wasserburgerinnen setzten sich in ihrem Halbfinale in Saarlouis klar mit 73:53 (31:19) gegen HELI Donau-Ries durch. Turnierausrichter Saarlouis rang den BC Marburg mit 69:64 (28:30) nieder. Das Endspiel findet an diesem Sonntag (16.00 Uhr) statt.