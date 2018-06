Hamburg (AFP) Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat am Samstag bundesweit gegen Gentechnik in Lebensmitteln protestiert. In zahlreichen Filialen der Billigsupermarktkette Lidl kennzeichneten Greenpeace-Aktivisten Geflügel-Produkte und Eier mit dem Aufkleber "Achtung! Bald mit Gen-Futter?", wie die Organisation in Hamburg mitteilte. Die Aktion solle darauf aufmerksam machen, dass Geflügel ab sofort wieder mit Gen-Soja gefüttert werde.

