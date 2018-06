Brüssel (AFP) Der frühere norwegische Regierungschef Jens Stoltenberg wird neuer NATO-Generalsekretär und soll die Militärallianz durch herausfordernde Zeiten führen. Der 55-jährige Sozialdemokrat übernimmt den Posten am 1. Oktober vom Dänen Anders Fogh Rasmussen, wie der NATO-Rat der 28 Mitgliedstaaten am Freitag in Brüssel entschied. Das Transatlantikbündnis blickt kommende Woche auf seinen 65. Gründungstag zurück und beobachtet derzeit mit großer Sorge die Rolle Russlands im Ukraine-Konflikt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.