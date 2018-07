Los Angeles (dpa) - Ein Erdbeben nahe der Millionenstadt Los Angeles hat die Menschen in Kalifornien aufgeschreckt. Die US-Geologiebehörde (USGS) verzeichnete Erschütterungen mit einer Stärke von 5,1. Zudem habe es kleinere Nachbeben gegeben.

Die Erdstöße richteten in Los Angeles keine größeren Schäden an, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Polizei meldete allerdings einige Leichtverletzte, deren Auto von einem Felsrutsch erfasst wurde, wie die "LA Times" berichtete. Einige Wasserleitungen gingen demnach bei den Beben zu Bruch, ebenso zahlreiche Fensterscheiben.

Das Epizentrum des Bebens lag laut USGS rund zwei Kilometer von La Habra entfernt. Von der Stadt bis zum Zentrum von Los Angeles sind es etwa 35 Kilometer. Medienberichten zufolge war der Erdstoß in weiten Teilen Südkaliforniens zu spüren. Laut der Geologiebehörde kann es in den kommenden Tagen weitere kleinere Nachbeben geben.

Kalifornien wird wieder immer wieder von Erdbeben erschüttert. Das liegt vor allem am San-Andreas-Graben: Die pazifische Platte driftet nach Nordwesten und reibt sich am nordamerikanischen Kontinent. Dabei bauen sich gewaltige Spannungen in der Erdkruste auf, die sich in Erdbeben entladen können. Im Jahr 1994 gab es in Los Angeles ein Beben mit einer Stärke von 6,7 und mehr als 60 Toten. 1906 starben bei einem heftigen Erdstoß bei San Francisco und den danach folgenden Bränden Hunderte Menschen.

Forscher rechnen seit längerem mit einem großen Beben in der Region an der US-Westküste um Los Angeles. Nach USGS-Angaben belegen Studien, dass es ein solches Mega-Beben etwa alle 150 Jahre geben wird. Es sei am wahrscheinlichsten, dass dies als nächstes die Region auf der südlichen Seite des Grabens treffen werde - irgendwann in den nächsten Jahrzehnten. Betroffen wäre demnach die Gegend um LA. 1857 hatte die Erde nördlich der Stadt mit einer Stärke von 7,9 gebebt.

USGS zum Beben

LAFD zum Beben