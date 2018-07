Los Angeles (dpa) - Ein Erdbeben nahe der Millionenstadt Los Angeles hat die Menschen in Kalifornien aufgeschreckt. Die US-Geologiebehörde verzeichnete Erschütterungen mit einer Stärke von 5,1. Zudem habe es kleinere Nachbeben gegeben. Die Erdstöße richteten in Los Angeles keine größeren Schäden an. Die Polizei meldete allerdings einige Leichtverletzte, deren Auto von einem Felsrutsch erfasst wurde, berichtet die "LA Times". Einige Wasserleitungen gingen demnach bei den Beben zu Bruch, ebenso zahlreiche Fensterscheiben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.