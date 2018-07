Paris (AFP) Nach der schweren Schlappe für die regierenden Sozialisten in Frankreich in der ersten Runde findet am Sonntag (ab 08.00 Uhr) die zweite Runde der Kommunalwahlen statt. Mehr als hundert Städte mit über 10.000 Einwohnern könnten für die Sozialisten verloren gehen und von konservativen Bürgermeistern übernommen werden. Die Hauptstadt Paris wird den Prognosen zufolge weiter sozialistisch regiert werden. Mit Spannung erwartet wird das Abschneiden der rechtsextremen Front National, die im ersten Wahlgang überraschend stark abgeschnitten hatte. Sie könnte nun in mehreren Städten das Bürgermeisteramt erringen, darunter Béziers im Süden sowie Forbach in Lothringen.

