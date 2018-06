Manchester (SID) - Am Himmel über dem Stadion Old Trafford von Manchester United kreiste ein Flugzeug mit einem Banner "Der Falsche - Moyes raus". Unten auf dem Rasen gewann die Mannschaft des umstrittenen Teammanagers David Moyes ihre Begegnung des 32. Spieltages der englischen Fußball-Premier-League mit 4:1 (2:1) gegen Aston Villa.

Mit dem Sieg verkürzte der Titelverteidiger, am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) Gegner von Bayern München im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League, als Tabellensiebter den Abstand zu den Europacup-Plätzen zumindest vorübergehend auf drei Punkte.

Zunächst brachte Ashley Westwood (13.) die Gäste aus Birmingham in Führung, bevor zweimal Wayne Rooney (20. und 45., Foulelfmeter), Mata (58.) und Javier Hernández (90.) die Partie zugunsten der Red Devils drehten.

Dennoch scheint die extrem negative Stimmung gegen Moyes vor den wichtigen Duellen mit dem Triple-Gewinner aus München nicht abzuflauen. Der Protest mit dem Flugzeug-Banner war eine Reaktion einer Fan-Gruppe auf ein Pro-Moyes-Transparent zu Saisonbeginn, auf dem "Der Auserwählte" zu lesen war. Doch der Nachfolger des legendären Sir Alex Ferguson konnte die hohen Erwartungen nicht bestätigen.

ManUnited hat sich bereits aus allen nationalen Wettbewerben verabschiedet, und die Chancen auf eine Qualifikation für die Königsklasse sind verschwindend gering.

An der Spitze droht der FC Chelsea die Führung zu verlieren. Mit 0:1 (0:0) verlor die Mannschaft von Teammanager José Mourinho beim Abstiegskandidaten Crystal Palace. John Terry (52.) erzielte den entscheidenden Treffer per Eigentor. Bei Chelsea stand Nationalspieler André Schürrle in der Startelf, wurde aber in der 70. Minute ausgewechselt.

Damit könnte der FC Liverpool bei derzeit einem Zähler Rückstand auf Chelsea mit einem Sieg im Heimspiel am Sonntag (17.00 Uhr) gegen Tottenham Hotspur die Tabellenführung übernehmen.