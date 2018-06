Florenz (dpa) - Der deutsche Fußball-Nationalspieler Mario Gomez ist nach seiner Bänderzerrung im Knie optimistisch und hofft auf ein schnelles Comeback.

"Verletzungen sind nie zu gebrauchen, doch ich hatte Glück im Unglück und bin sehr zuversichtlich, bald wieder auf dem Platz stehen zu können", schrieb der Stürmer vom AC Florenz auf seiner Facebook-Seite. "Es ist momentan sicherlich keine einfache Zeit für mich, aber ich schaue nur noch nach vorne." Der 28-Jährige hatte sich vor rund einer Woche eine Bänderzerrung im linken Knie zugezogen. Weitere Untersuchungen sollen Anfang der Woche zeigen, wie lange der Angreifer aussetzen muss. Ihm drohen mehrere Wochen Pause.

Gomez' Nationalmannschaftskollege Miroslav Klose ist nach seiner Verletzung bereits wieder ins Mannschaftstraining seines Clubs Lazio Rom eingestiegen. Der Stürmer habe gut trainiert und werde in der Partie gegen den FC Parma vermutlich in die Startelf zurückkehren, berichtete der "Corriere dello Sport". Klose hatte die vergangenen beiden Partien wegen Rückenbeschwerden verpasst und sich wie Gomez in München von DFB-Teamarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt behandeln lassen.

