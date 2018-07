Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. März 2014:

13. Kalenderwoche

89. Tag des Jahres

Noch 276 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Widder

Namenstag: Leonardo

HISTORISCHE DATEN

2013 - Nordkorea erklärt, das Land sei im Verhältnis zu Südkorea in den "Kriegszustand" eingetreten. Jede Angelegenheit zwischen beiden Staaten werde ab sofort "nach den Vorschriften für Kriegszeiten" behandelt, heißt es in einer Erklärung.

2012 - Der bis dahin höchste Lottogewinn (656 Millionen Dollar) in den USA ist geknackt. Drei Gewinner dürfen sich umgerechnet fast eine halbe Milliarde Euro teilen.

2009 - Nach massivem politischen Druck kündigt Bahnchef Hartmut Mehdorn in Berlin seinen Rücktritt an. Im Mai tritt Nachfolger Rüdiger Grube seinen Posten an.

2004 - Ein Flüchtlingsschiff mit etwa 100 Menschen an Bord kentert vor der Küste Somalias, alle Passagiere ertrinken. Lediglich die fünfköpfige Mannschaft kann sich retten.

1998 - Die 54-jährige Judy Buenoano wird als erste Frau seit 1848 im US-Bundesstaat Florida hingerichtet.

1990 - Der französische Automobilhersteller Citroen kündigt die Einstellung der Produktion des Kleinwagens 2 CV an, der unter dem Namen "Ente" zum Mythos wurde.

1981 - US-Präsident Ronald Reagan wird vor einem Hotel in Washington niedergeschossen und dabei lebensgefährlich verletzt.

1936 - Das Luftschiff LZ 129 "Hindenburg" startet von Friedrichshafen zu seinem ersten Transatlantik-Flug nach Rio de Janeiro (Brasilien).

1924 - Die "Deutsche Stunde in Bayern, Gesellschaft für drahtlose Belehrung und Unterhaltung" in München strahlt ihre erste Sendung aus.

AUCH DAS NOCH

1998 - dpa meldet: Seit vier Monaten muss ein Schwede ohne die untere Gebisshälfte auskommen, weil die Behörden diese als Pfand für unbezahlte Zahnarztrechnungen eingezogen und bei der zuständigen Krankenkasse deponiert haben, bis der Streit über die Rechnungen beigelegt ist.

GEBURTSTAGE

1979 - Norah Jones (35), amerikanische Popsängerin ("Come Away With Me")

1964 - Tracy Chapman (50), amerikanische Sängerin ("Talkin' 'Bout A Revolution")

1959 - Sabine Meyer (55), deutsche Klarinettistin

1944 - Gert Heidenreich (70), deutscher Schriftsteller ("Belial oder Die Stille")

1934 - Hans Hollein (80), österreichischer Architekt und Designer

TODESTAGE

1975 - Peter Bamm, deutscher Schriftsteller ("Die unsichtbare Flagge"), geb. 1897

1559 - Adam Ries, deutscher Rechenmeister, geb. 1492