Carlsbad (SID) - Die deutschen Profigolferinnen Caroline Masson (Gladbeck) und Sandra Gal (Düsseldorf) sind beim US-Turnier im kalifornischen Carlsbad nach schwachen zweiten Runden um drei Schläge am Cut gescheitert. Die 24-jährige Masson, die mit einer 70 und Platz zwölf verheißungsvoll gestartet war, fiel mit 79 Schlägen weit zurück und lag am Ende mit 149 Schlägen noch gleichauf mit Gal. Die Rheinländerin, die bei diesem Turnier 2010 ihren ersten und bislang auch einzigen Tour-Sieg gefeiert hatte, spielte am Freitag eine 74.

Caroline Masson konnte ihr neuerliches Scheitern nicht fassen. "Unfassbar - acht Bogeys sind dann doch einfach zu viel... Irgendwie nicht reingekommen in die Runde, und mit +7 die erste Runde mit herunter gerissen. Wie im letzten Jahr - Cut", schrieb sie auf ihrer Homepage.

An die Spitze schob sich mit einer 64er-Runde und insgesamt 134 Schlägen Dori Carter, die damit zwei Schläge Vorsprung vor Stacey Lewis (beide USA) hatte.