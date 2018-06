London (AFP) Schwule und lesbische Paare in England und Wales können seit Samstag offiziell den Ehebund eingehen. Direkt nach Mitternacht und am ganzen Wochenende waren dort die ersten Hochzeitspartys geplant, in London wollten Ministerien die Regenbogenfahne als Zeichen der neuen Gleichberechtigung wehen lassen. Die Neuregelung gilt allerdings nicht für Schottland und Nordirland, wo Homo-Ehen aufgrund eigener Gesetze vorerst unzulässig bleiben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.