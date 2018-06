Baia Mare (SID) - Die deutschen Handballerinnen haben auch ihr zweites Länderspiel gegen Rumänien in Baia Mare verloren. 24 Stunden nach dem knappen 32:33 gab es mit dem 25:31 (12:14) am Samstag eine deutlichere Niederlage. Beste Werferin im Team von Bundestrainer Heine Jensen war Linkshänderin Susann Müller vom HC Leipzig mit fünf Treffern.

Deutschland lag nach verschlafenem Start in der fünften Minute mit 0:3 zurück und lief diesem Rückstand bis zur Schlusssirene vergeblich hinterher. Nur einmal, beim 2:3 durch Kim Naidzinavicius in der achten Minute, kam die deutsche Mannschaft bis auf ein Tor heran, der Ausgleich oder gar der Führungstreffer wollte jedoch nicht gelingen.

Am 11. und 14. Juni bestreitet Deutschland die beiden letzten Spiele in der EM-Qualifikation gegen Mazedonien. Zunächst müssen Jensen und sein Team am 11. Juni um 17.45 Uhr in Skopje antreten, das Rückspiel findet am 14. Juni um 12.30 Uhr in Magdeburg statt.

Deutschland, Mazedonien und Russland spielen in der Gruppe 7 um zwei EM-Tickets. Russland ist mit 6:2 Punkten Tabellenführer vor Deutschland (2:2) und Mazedonien (0:4). Die EM findet vom 7. bis 21. Dezember 2014 in Ungarn und Kroatien statt.