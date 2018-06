Rom (AFP) Ein süditalienisches Dorf erhält seine vor einem halben Jahr von einem Künstler zerlegte Kirche zurück. Die Teile des Gotteshauses würden in das Dörfchen Montegiordano in Kalabrien zurückgebracht, erklärte die italienische Polizei am Samstag. Der italienische Künstler Francesco Vezzoli hatte die im 19. Jahrhundert erbaute Kirche Madonna del Carmine im vergangenen Oktober abtragen und die Bauteile einpacken lassen, um das Gebäude im Hof des MoMA-Ablegers PS1 auf Long Island wieder aufzubauen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.