Moskau (dpa) - In der Krim-Krise kommen die Außenminister Russlands und der USA, Sergej Lawrow und John Kerry, an diesem Sonntag in Paris erneut zu Gesprächen zusammen. Das teilte das Außenministerium in Moskau am Samstag der Agentur Interfax zufolge mit.

Details zur Uhrzeit und zum genauen Ort in der französischen Hauptstadt waren zunächst nicht bekannt. Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Barack Obama hatten das Treffen ihrer Außenminister zuvor bei einem Telefonat vereinbart. Der Westen und die Ukraine werfen Russland vor, sich die Schwarzmeer-Halbinsel Krim völkerrechtlich einverleibt zu haben.