Sepang (dpa) - Die Formel 1 gedenkt mit einer Schweigeminute vor dem Start zum Großen Preis von Malaysia der Opfer des Flugs MH 370.

Malaysias Premierminister Datuk Seri Najib Tun Razak und Formel-1-Geschäftsführer Bernie Ecclestone werden am Sonntag mit den Fahrern in der Startaufstellung stehen. Alle Teams bekunden mit Aufklebern mit der Flugnummer MH 370 ihr Beileid. Zudem stehen auf Rennwagen und Fahrerhelmen Botschaften wie "Wir besten für 370".

Bei der mysteriösen Flugzeugkatastrophe vor drei Wochen auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking sind vermutlich alle 239 Menschen der malaysischen Maschine tödlich verunglückt. Die Suche nach Wrackteilen im Indischen Ozean dauert seit Tagen an.

Wegen des tragischen Unglücks ist das Interesse am zweiten WM-Lauf extrem zurückgegangen. "Der Ticketverkauf ist nicht gut. Wir haben etwa 60 000 Karten verkauft", sagte Datuk Razlan, der Streckenchef des Sepang International Circuit, der malaysischen Zeitung "The Star". "Die Menschen sind nicht in der Stimmung, wirklich zu feiern". Razlan erklärte, es würden Banner aufgestellt, auf denen Formel-1-Fans Botschaften an die vermissten Passagiere und Besatzungsmitglieder der MH 370 schreiben könnten.