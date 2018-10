New York (dpa) - Die US-Sängerin Christina Aguilera wird zum zweiten Mal Mutter. Die Musikerin erwartet eine Tochter, erfuhr die Nachrichtenagentur dpa. Wann das Kind zur Welt kommen soll, ist noch nicht bekannt. Erst im Februar hatte Aguilera, die mit Songs wie "Genie in a Bottle", "What a Girl Wants" und "Beautiful" bekannt worden war, ihre Verlobung mit dem Filmproduzenten Matthew Rutler bekanntgegeben. Aus ihrer vorherigen Ehe mit dem Musikproduzenten Jordan Bratman hat Aguilera bereits einen sechs Jahre alten Sohn.

