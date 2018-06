Riad (AFP) US-Präsident Barack Obama hat sich mit einer saudiarabischen Frauenrechtlerin getroffen und dabei für mehr Gleichberechtigung in dem erzkonservativen Königreich geworben. Obama übergab der prominenten Aktivistin Maha al-Muneef am Samstag eine Auszeichnung für ihr Engagement gegen häusliche Gewalt und schüttelte ihr vor Fotografen demonstrativ die Hand. Al-Muneef war vom US-Außenministerium für ihre Verdienste ausgezeichnet worden, hatte an der Preisverleihung in Washington allerdings nicht teilnehmen können. Häusliche Gewalt sei "ein langfristig bedeutsames Problem für die Gesellschaft", warnte Obama zum Abschluss seines zweitägigen Staatsbesuchs.

