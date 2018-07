Bratislava (AFP) Der parteilose Millionär Andrej Kiska hat Teilergebnissen zufolge die Präsidentschaftswahl in der Slowakei gewonnen. Der Politneuling konnte in der Stichwahl am Samstag nach Auszählung von knapp 58 Prozent der Wahlkreise eine deutliche Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen, wie aus Zahlen der Wahlkommission hervorging. Kiska kam auf 59,4 Prozent der Stimmen, der sozialdemokratische Ministerpräsident Robert Fico erhielt 40,6 Prozent, wie der Fernsehsender Markisa TV unter Berufung auf offizielle Teilergebnisse der Wahlkommission berichtete.

