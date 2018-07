Köln (SID) - Der Tabellen-17. VfB Stuttgart erwartet im Kampf gegen den Abstieg am 28. Bundesligaspieltag Borussia Dortmund, Schlusslicht Eintracht Braunschweig tritt bei Bayer Leverkusen an. Ebenfalls ab 15.30 Uhr empfängt Mainz 05 den FC Augsburg, der VfL Wolfsburg trifft auf Eintracht Frankfurt und Bayern München erwartet im ersten Heimspiel nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft 1899 Hoffenheim. Ab 18.30 Uhr bekommt es zudem der SC Freiburg mit dem 1. FC Nürnberg zu tun.

Nach seinem überlegenen Auftaktsieg in Melbourne kämpft Nico Rosberg beim Großen Preis von Malaysia um die Pole Position. Start des Qualifyings auf dem Sepang International Circuit in Kuala Lumpur ist um 9.00 Uhr MEZ.

Beim Top Four in Ulm werden die beiden Finalisten des BBL-Pokals gesucht. Ab 17 Uhr trifft Titelverteidiger Alba Berlin im ersten Halbfinale auf Meister Brose Baskets Bamberg, ab 20 Uhr spielt Bayern München gegen Gastgeber ratiopharm Ulm. Das Spiel um Platz drei und das Finale folgen am Sonntag.