Dubai (SID) - 130:10-Außenseiter African Story hat den Dubai World Cup, das höchstdotierte Galopprennen der Welt, gewonnen. Der siebenjährige Wallach setzte sich in der mit zehn Millionen Dollar (7,2 Millionen Euro) dotierten Prüfung auf der Rennbahn in Meydan nach 2000 m unter Jockey Silvestre de Sousa in Bahnrekordzeit von 2:01,61 Minuten vor Mukhadram durch. Deutsche Pferde waren nicht am Start.

Im Rahmenprogramm bot dafür der deutsche Galopper Empoli im mit fünf Millionen Dollar (3,6 Millionen Euro) dotierten Dubai Sheema Classic vor 60.000 Zuschauern eine starke Leistung. Der von Peter Schiergen trainierte Vierjährige lief unter Jockey Adrie de Vries in der Gruppe-I-Prüfung auf Platz vier und kassierte dafür umgerechnet rund 182.000 Euro. Den Sieg holte sich nach 2400 m die japanische Stute Gentildonna.

Der von Andreas Wöhler vorbereitete Seismos musste sich mit Andrea Atzeni im Sattel im mit einer Million Dollar (720.000 Euro) dotierten Gold Cup unterdessen mit Platz zehn begnügen. Der Sieg ging nach 3200 m an den 340:10-Außenseiter Certerach unter Jockey Jamie Spencer.

In den neun Rennen wurden am Samstag insgesamt 27,3 Millionen Dollar (19,6 Millionen Euro) ausgeschüttet.