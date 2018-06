Moskau (AFP) In seinem Telefonat mit US-Präsident Barack Obama hat der russische Staatschef Wladimir Putin nach Angaben des Kreml Möglichkeiten für eine Beruhigung des Ukraine-Konflikts vorgeschlagen. Putin habe vorgeschlagen, dass "mögliche Schritte" der internationalen Gemeinschaft diskutiert werden sollten, um die Lage "zu stabilisieren", erklärte das russische Präsidialamt am Samstag in Moskau. Diese "konkreten Parameter" sollten bald bei einem Treffen des russischen Außenministers Sergej Lawrow mit seinem US-Kollegen John Kerry besprochen werden, erklärte der Kreml, ohne inhaltliche Angaben zu machen.

